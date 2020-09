Squarta: “Subito il pronto soccorso pediatrico in ospedale”

“Istituire subito il pronto soccorso pediatrico negli ospedali di Perugia e Terni”. È quanto sollecita in una mozione il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta (FdI).

“L’Umbria – spiega Squarta – è rimasta l’unica regione d’Italia,

insieme alla Basilicata, ad esserne ancora sprovvista. Mentre credo sia

indispensabile assicurare ai piccoli un’assistenza specialistica. Infatti

neonati, lattanti, bambini e adolescenti necessitano di attenzioni differenti

rispetto a quelle di un adulto. È dunque necessario che ad accogliere un

paziente pediatrico in pronto soccorso ci sia personale formato in maniera

specifica, disponibile 24 ore su 24, per garantire servizi a misura di

bambino. La mia proposta punta a far ottenere accoglienza, spazi e adeguati servizi sanitari d’urgenza dedicati in maniera esclusiva ai bambini”.

“La mozione – prosegue Squarta – impegna la Giunta ad attivare servizi

nelle strutture del Santa Maria della Misericordia di Perugia e del Santa

Maria di Terni. Un’indagine della Società italiana di Medicina di

emergenza e urgenza pediatrica (Simeup) sostiene che per i piccoli pazienti

‘una garanzia in più è offerta dai pronto soccorso pediatrici h24’. In

Italia ce ne sono 210: il 58 per cento nelle regioni del Nord, il 14 per

cento al Centro e il 28 al Sud. Nell’individuazione della patologia del

bambino o nell’assistenza in fase emergenziale l’approccio pediatrico è

naturalmente diverso rispetto a quello riservato agli adulti e, spesso, le

condizioni nelle sale d’attesa del pronto soccorso non garantiscono elevati

standard di accoglienza per giovanissimi e bambini, soprattutto quando sono molto piccoli”.

“L’Umbria, insieme alla Basilicata, risulta totalmente sprovvista di

pronto soccorso pediatrici – conclude Squarta – ma in tutte le occasioni a

colmare le lacune del sistema è la devozione di molti medici che riescono

comunque a fornire le migliori cure possibili ai piccoli pazienti”.