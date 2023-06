Sportello del cittadino, rivoluzione in arrivo. Cambiano gli orari

Prevista una riorganizzazione negli spazi con una modifica al punto d'accesso e accoglimento al piano terra dello Sportello VusCom

Lo Sportello del Cittadino in via Busetti, che dal 1 febbraio ha adottato, in via sperimentale, una diversa modalità di accesso dell’utente, è interessato da una riorganizzazione negli spazi che prevede l’accoglimento al piano terra dello Sportello VusCom oltre che una modifica nel punto di accesso.

Le soluzioni che si stanno vagliando per la riorganizzazione generale dello sportello e degli edifici annessi e gli strumenti organizzativi intesi a migliorare, in particolare, l’erogazione dei servizi, punteranno a ridurre al minimo i tempi di attesa delle prenotazioni.

Lo Sportello osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30.

​La cittadinanza potrà accedere solo tramite appuntamento fatta eccezione per il mercoledì mattina in cui lo sportello continuerà a ricevere senza appuntamento.

I numeri dedicati all’accoglienza telefonica sono 0743 218 197 – 218 240.