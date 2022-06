Spoleto65, arriva Mariza in Piazza Duomo | Attesa per l'omaggio a Trisha Brown - Tuttoggi

Mariza ha portato la canzone tradizionale portoghese nelle più importanti sale del mondo. Al Romano torna la grande danza americana

Con il weekend inaugurale ormai alle spalle, nuovi grandi artisti stanno per calcare le scene del Festival dei Due Mondi.



Giovedì 30 giugno, Piazza Duomo accoglie le intense sonorità del fado con il concerto di Mariza, cantante portoghese la cui voce contemporanea incarna le circostanze della fortuna incostante, le ironie del destino, i dolori lancinanti dell’amore, le crisi dell’assenza e dell’allontanamento, i profondi singhiozzi della disperazione, i capricci del cuore e la tristezza dolente della saudade di un popolo, di un’appartenenza, di un’arte come il fado.

Con una carriera che fa eco al successo della musa sua connazionale Amália Rodrigues, in vent’anni Mariza ha collezionato dischi di platino e ha portato la canzone tradizionale portoghese nelle più importanti sale del mondo, dalla Sydney Opera House al Palau de la Música di Barcellona.

A Spoleto presenta un concerto speciale in cui festeggia i primi vent’anni di carriera con il suo ultimo album, Mariza Sings Amália, un tributo alla canzone tradizionale portoghese riconosciuta patrimonio intangibile dell’umanità e alla “regina del Fado” Amália Rodrigues: senza perdere la propria identità, Mariza ha coltivato le radici della sua cultura musicale per aprirsi al mondo.