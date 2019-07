Spoleto, un incendio accanto ai giardinetti e l’altro a San Brizio | Chiusa la Tuderte

Pomeriggio impegnativo quello di giovedì per i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto alle prese con due diversi incendi in contemporanea in zone distanti del territorio comunale. Il primo intervento, che ha comportato anche la chiusura per alcuni istanti della strada provinciale Tuderte, a San Brizio.

Ad andare a fuoco un campo di grano lungo la strada: il rogo ha impegnato per ore i vigili del fuoco e mentre il fumo invadeva la sede stradale, rendendo impossibile la circolazione stradale, la Tuderte è stata chiusa al traffico e i veicoli deviati su strade alternative.

In contemporanea, a metà pomeriggio, i vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire anche in via I Maggio, nel rione Casette, per un incendio di sterpaglie nel terreno tra i giardinetti e la linea ferroviaria. Nessun problema per i treni né per le persone, anche se i frequentatori del parco gioco e gli abitanti della zona hanno vissuto qualche momento di preoccupazione. Le fiamme si sono propagate probabilmente proprio dai giardinetti, interessando le alte sterpaglie secche presenti nella zona ed oggetto di critiche da parte di residenti e famiglie.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia e i carabinieri forestali. In poco tempo, comunque, l’incendio è stato domato e gli operanti sono tornati ad intervenire sull’altro incendio.

