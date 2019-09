Spoleto tra i Comuni della piattaforma Suape

share

Inviare una pratica direttamente all’ufficio competente, seguirla in tempo reale verificandone lo stato di avanzamento, il tutto servendosi comodamente di strumenti digitali come computer, smartphone e tablet. Spoleto sarà finalmente tra i 18 Comuni dell’Umbria che fanno parte del progetto SUAPE, lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l’edilizia, portale digitale che rappresenta l’interlocutore unico per gli imprenditori che vogliono avviare o sviluppare un’attività oppure per i cittadini che devono realizzare, seguiti dai propri tecnici di fiducia, un intervento edilizio.

Il SUAPE è una piattaforma regionale che fornirà, in via telematica, tutte le informazioni concernenti gli adempimenti necessari per accedere alle procedure autorizzatorie previste dal regolamento attuativo, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedimentale, nonché a tutte le informazioni utili e disponibili a livello regionale. Uno strumento innovativo che si pone come punto di riferimento per le domande on line con una modulistica unificata a livello regionale, una nuova interfaccia tra istituzioni e cittadini e imprese che si pone come obiettivo la semplificazione dei processi, l’abbattimento delle tempistiche e l’abbandono progressivo del cartaceo in favore del digitale.

Nel mese di novembre, il Comune di Spoleto organizzerà una serie di incontri con cittadini e professionisti, per illustrare le caratteristiche del servizio che entrerà in funzione il 1 dicembre del 2019. Dal 1 dicembre fino al 31 gennaio 2020 sarà possibile presentare le istanze sia tramite piattaforma digitale sia tramite consegna di documentazione cartacea. Dal 1 febbraio 2020 entrerà in vigore il servizio in via esclusivamente telematica. Per usufruire del servizio è necessaria l’iscrizione al SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

share

Stampa