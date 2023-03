Spoleto ricorda la tragedia delle miniere di Morgnano e la morte di 23 minatori

A Palazzo Mauri, sede della Biblioteca Comunale “G. Carducci”, da mercoledì 22 marzo a sabato 8 aprile 2023 sarà possibile visitare una mostra fotografica e documentale sulle miniere con il seguente orario lunedì 15.00 – 19.00, martedì e giovedì 9.00 – 19.00, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 – 13.00.

Il 22 marzo è stata istituita dal Comune di Spoleto la “Giornata della Memoria e dell’Identità Cittadina”, perché non si cancelli il ricordo di uno degli avvenimenti più importanti e dolorosi della storia locale. Alle 5.40 del mattino del 22 marzo 1955, a pochi minuti dalla fine del turno di notte, una sacca di grisou rompe uno spesso diaframma di roccia e carbone e sfoga violentemente in una galleria in cui stavano lavorando i minatori. Il gas si diffonde immediatamente nelle gallerie vicine e, mescolatosi all’aria, si trasforma in una micidiale miscela esplosiva che uccide ventitré lavoratori.