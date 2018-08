Spoleto piange la morte di Vanni Castellana

share

Si è spento stanotte a Perugia Giovanni Maria (Vanni) Castellana, già vice sindaco di Spoleto e presidente del Consiglio comunale. Aveva 72 anni. Figura di spicco della politica locale, aveva sempre militato nel centrosinistra risultando tra gli attori più importanti della scena politica spoletina a cavallo del nuovo millennio.

Da tutti stimato per la sua serietà ed eleganza nello stile, era stato spesso risolutore di crisi politiche che rischiavano di compromettere le azioni di governo cittadino grazie alle sue doti di mediazione politica.

Docente di educazione fisica, come il papà, era nato a Martina Franca (in provincia di Taranto) ma sin da ragazzino si era trasferito nella città del Festival.

“E’ per me un grande dolore la scomparsa di Vanni” dice l’ex sindaco Massimo Brunini. “Insieme abbiamo contribuito al progetto di rilancio della città. Nella mia prima Giunta fu vicesindaco ed assessore alla cultura, incarico quest’ultimo che svolse con grande passione, contribuendo alla nascita di iniziative come l’Estate Spoletina e Genius Loci. Fu grazie alla sua passione per la politica che fece rinascere il Partito popolare a Spoleto e poi ancora quello dei socialisti”.

“Perdo un grande amico, una persona da cui ho imparato molto. Come presidente del Consiglio comunale è stato equilibrato e rigoroso, riuscendo sempre a conciliare le varie posizioni politiche”. Questo il commento dell’ex sindaco Daniele Benedetti.

La notizia sta facendo il giro della città, dove il professor Castellana era molto conosciuto.

Sulla scomparsa di Vanni Castellana interviene anche il Comune di Spoleto con una nota. Di seguito il testo: “È scomparso stamani Giovanni Maria Castellana, figura politica che ha avuto ruoli importanti nell’amministrazione della città. Professore di educazione fisica, Castellana ha ricoperto vari incarichi politici. È stato vicesindaco di Spoleto e assessore alla cultura dal 1999 al 2004. È stato successivamente presidente del Consiglio Comunale di Spoleto dal 2004 al 2009. Più conosciuto con il diminutivo di Vanni, Castellana è stato l’ideatore del brand ‘Spoleto Eventi’, contenitore di spettacoli e di eventi culturali di prestigio che hanno animato la vita artistica della città. Sotto il suo assessorato sono state organizzate importanti edizioni dell’Estate Spoletina e di Spoleto Estate. Il sindaco Umberto de Augustinis, la Giunta e il Consiglio Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del professor Castellana, impegnato per tanto tempo nella difesa di Spoleto, dei suoi valori e della sua storia”.

(aggiornato alle ore 12.49)

