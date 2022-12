Spoleto piange la morte del notaio Marco Pirone, fu campione di pallanuoto - Tuttoggi

Fece la storia della Pallanuoto in Campania, poi notaio a Spoleto. Il ricordo della Federazione italiana nuoto

La città di Spoleto è in lutto: è morto improvvisamente il notaio Marco Pirone, stroncato a 67 anni da un malore improvviso. Tanti gli attestati di cordoglio nelle ultime ore per la scomparsa del noto professionista, non solo dalla sua regione adottiva, l’Umbria, ma anche da quella d’origine la Campania.

Oltre al mondo notarile, è quello sportivo a piangere la scomparsa di Marco Pirone. Negli anni ’70, infatti, fece la storia della pallanuoto, con il Circolo Canottieri Napoli. E anche ora il nuoto rappresentava una parte fondamentale della sua esistenza. Non aveva mai smesso di giocare a pallanuoto, dopo il trasferimento in Umbria, attraverso la Libertas Rari Nantes Perugia. Mentre di recente si era iscritto alla Amatori Nuoto Perugia, che lo ha voluto ricordare su Facebook: “Eri entrato nel nostro gruppo da poco tempo giusto per un paio di gare anno scorso e poi nuovamente un stop per problemi di salute. Oggi la triste notizia… ciao Marco Pirone porta nelle piscine del cielo le tue grandi doti di uomo e atleta”.