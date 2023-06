Spoleto piange Alessio Rigozzo, dolore in città per la morte del 40enne - Tuttoggi.info

Città sgomenta per il terribile incidente stradale in cui domenica pomeriggio in viale Marconi ha perso la vita Alessio Rigozzo

La città di Spoleto è sconvolta dalla morte di Alessio Rigozzo, morto domenica pomeriggio in un terribile incidente stradale lungo viale Marconi, mentre era in sella al suo scooter. Un impatto violentissimo con l’auto che gli stava davanti, l’inutile lunga frenata di cui si vede in terra ancora la scia, poi la caduta rovinosa a terra, sbalzato di diversi metri: per il giovane padre di famiglia, che avrebbe compiuto 41 anni a settembre, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un passante ha provato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118, ma ogni soccorso si è rivelato vano: Alessio è morto sul colpo.

Dipendente dei Musei Vaticani, molto conosciuto in vari ambienti della città, lascia una figlia in tenera età. Poco più di un mese fa aveva perso la madre, a cui era molto legato. La notizia della sua scomparsa si è diffusa ben presto lungo viale Marconi, zona in cui aveva sempre abitato, arrivando subito tra familiari ed amici, sconvolti. Nella parrocchia del Sacro Cuore, dove era cresciuto ed era stato molto attivo e che frequentava tuttora, sono state subito sospese delle iniziative di festa che erano in programma nel pomeriggio. La voce si è sparsa ben presto anche tra il pubblico della Corsa dei vaporetti, dove aveva gareggiato in passato per diverse edizioni.

La salma del 40enne è stata posta sotto sequestro, in attesa che il pm decida se disporre o meno l’autopsia. Sotto sequestro anche i veicoli coinvolti nel terribile incidente, lo scooter in sella a cui viaggiava Alessio e la Polo in cui si trovavano un uomo ed una donna, soccorsi dal 118 per lo shock dopo la tragedia. La ricostruzione della dinamica è stata affidata alla polizia municipale di Spoleto. Entrambi i veicoli pare provenissero da Pontebari verso la città, con la Polo che si apprestava a svoltare a sinistra verso via Manna. Dietro c’era il giovane centauro che è finito contro l’auto nonostante il tentativo di frenata. Un impatto violentissimo tanto che il veicolo è stato sbalzato in avanti compiendo un giro di 180 gradi e ritrovandosi in senso contrario. Ed Alessio ha perso la vita.

Ai suoi familiari, a Marta ed alla piccola, al papà ed alla sorella Martina, giunga l’abbraccio sentito della redazione di Tuttoggi.info