Spoleto, in pensione il dottor Oriano Ceccaroni - Tuttoggi

Dopo oltre 44 di servizio, raggiunge il pensionamento il medico di base spoletino Oriano Ceccaroni

È ufficialmente da oggi in pensione il dottor Oriano Ceccaroni, stimato medico di base di Spoleto. Per oltre 44 anni ha prestato le sue cure a migliaia di spoletini, non risparmiandosi nemmeno nel periodo dell’emergenza Covid.

Dopo l’avvio dell’attività professionale come guardia medica per 3 anni, dal primo maggio 1980 ha svolto il ruolo di medico di famiglia, portato avanti finora con grande passione, umiltà e semplicità. Non è un caso che dai pazienti abbia sempre chiesto di farsi chiamare per nome e mai con la qualifica professionale.