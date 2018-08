Spoleto, il Comandante 2° Battaglione “Cengio” Giuseppe Rauso ricevuto dal sindaco de Augustinis

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Il Sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis ha ricevuto stamani a Palazzo Comunale il Comandante del 2° battaglione “Cengio” dei Granatieri di Sardegna Tenente Colonnello Giuseppe Rauso per un saluto di commiato in occasione del suo prossimo avvicendamento con il Tenente Colonnello Claudio De Rosa che ha partecipato all’incontro.

Il sindaco De Augustinis ha ringraziato Rauso per il prezioso lavoro svolto, in particolare per l’impegno profuso nelle attività di supporto alla popolazione nelle fasi del post sisma e anche nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.

Tutte azioni che hanno rafforzato il legame decennale con la comunità spoletina.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa