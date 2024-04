Spoleto, Francesco Bussotti debutta con il singolo "Io & Te" | Video - Tuttoggi.info

Il giovanissimo spoletino Francesco Bussotti debutta con il suo primo singolo "Io & Te" con "Ars Spoletium"

Il giovanissimo spoletino Francesco Bussotti debutta con il suo primo singolo “Io & Te” con “Ars Spoletium”, il brano è una dichiarazione d’amore intensa e coinvolgente, che esprime il desiderio di trovare un luogo dove il cuore possa essere libero.

ASCOLTO DEL BRANO: https://lnk.to/ioete





“Io e te”: un brano molto profondo che esprime il desiderio di fuggire dalla realtà con la persona amata, in cerca di un luogo dove il cuore possa essere libero. È una canzone romantica e passionale, una ballad dal ritmo coinvolgente ed una melodia sempre orecchiabile.Il testo racconta la storia di due innamorati che si incontrano di nascosto, si baciano fino a sanguinare e sognano di raggiungere le stelle, come metafora della fuga da un mondo non voluto. Tuttavia, nonostante i protagonisti siano due giovani innamorati, “Io&Te” può dirsi una dichiarazione d’amore inteso nel suo senso più ampio e trasversale. L’altra chiave di lettura del brano è rappresentata da un amore fatto di alti e bassi, come suggerisce la strofa “cadere fa male ma rialzarsi di più, l’amore è un’altalena…”: dimostrazione di un testo velato di malinconia che, a detta dello stesso artista, nasce dopo una storia non conclusasi nel migliore dei modi.

Dal 15 Marzo è disponibile su Youtube anche il videoclip ufficiale del brano al seguente link:





https://www.youtube.com/watch?v=A_K-ijn489A

Una produzione CLOUD FILM

– ⁠Regia: Mirko Peruzzi

– ⁠Editing e Montaggio: Giuliano Montori

– ⁠Operatore: Alen Galante

– ⁠Ballerina: Francesca Buzzelli

Si ringrazia il CINEMA SALA PEGASUS di Spoleto



BIOGRAFIA FRANCESCO BUSSOTTI



Francesco Bussotti, classe 2006, nasce e cresce nella realtà del comune di Spoleto in provincia di Perugia. Attratto dalla musica moderna, intraprende sin da piccolo lezioni di pianoforte e successivamente di chitarra. Inizia a scrivere le proprie opere da autodidatta all’età di 14 anni. Attraverso la semplicità dei suoi testi racconta la routine quotidiana dando voce ai suoi pensieri, alle sue paure, mettendo le ali alla fantasia e sentendosi libero di immaginare e sognare. Nonostante la giovanissima età, Francesco, compone brani per nulla superficiali, traendo ispirazione da alcuni dei suoi artisti preferiti come Emma o Nesli senza però rinunciare alla propria impronta personale e identitaria. A Marzo 2024 inizia la collaborazione con “Ars Spoletium”, con cui firma, appunto, il suo primo singolo “Io & Te”.

CANALI SOCIALFRANCESCO BUSSOTTI

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/francescobussotti?igsh=Y2VvenRrOXVvamhzPRESSKIThttps://drive.google.com/drive/folders/11ylOpE0fyXTuDQI5yDe6oLh5HA-uttvuMUSICATONICAhttps://www.instagram.com/musicatonica/