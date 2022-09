Spoleto, da oggi a domenica torna lo “Sbaracco”, il saldo dei saldi

L’esercente che aderisce potrà esporre all’esterno del proprio negozio la merce in sconto, per tutti i tre giorni e sarà autorizzato ad occupare il suolo pubblico. Il negozio verrà identificato con una vetrofania che quest’anno è rinnovata nei colori

L’iniziativa dello Sbaracco, nata nel 2019, questa è la sesta edizione, è finalizzata a supportare il tessuto commerciale della città, grazie alle adesioni che anche quest’anno sono soddisfacenti abbiano una diversa offerta che spazia dall’abbigliamento agli articoli per la casa e non solo! gli esercizi commerciali metteranno in vendita una selezione di prodotti e proposte differenti e merceologie diverse: dall’abbigliamento alla pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, nonché articoli per l’ufficio e di profumeria oltre a gioielli, articoli da regalo, giocattoli.

“Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e creduto nell’iniziativa – ha dichiarato il Presidente Confcommercio, mandamento di Spoleto, Tommaso Barbanera – le adesioni anche quest’anno dimostrano che il settore del commercio è vivo e disponibile ad una vendita speciale che incentivi gli acquisti . I commercianti sono la linfa vitale del nostro territorio, vi invitiamo quindi a visitare i negozi aderenti, al fine di trovare articoli in vendita a prezzi convenienti e allo stesso tempo fare una passeggiata e godere delle bellezze della nostra città. Sarà una grande occasione per i consumatori, che troveranno articoli di pregio a prezzi ulteriormente ribassati anche dal prezzo del saldo”.

L’elenco degli esercizi aderenti allo Sbaracco

PIAZZA DEL MERCATO

Abbigliamento Giovannelli

CORSO MAZZINI

Profumeria Mariangela

Badiali cashmere

Zucchero

VIA PORTA FUGA

Ceccherini

Rocca dei Perugini camiceria

VIA ANFITEATRO

Bigiù collezioni

CORSO GARIBALDI

Five

Ercolino 1902

Boutique Maddalena

Biocrì

Ciliegie

Artiko

Brama

Centro Ottico Emmedue

L’Arca

Garcon e Femme

Vagm

VIA SALARA VECCHIA

Vannesi

VIA FLAMINIA VECCHIA

Anna Boutique

Grub Gallery

DB ONE

Pane e Cioccolato

Ottica Spoleto

Sanitaria Flaminia

VIA PIETRO CONTI

Nadia articoli per la casa

VIALE TRENTO E TRIESTE

Boutique Baldini

Centro ottico Emmedue

Monica Gobbi

Mary Rose

VIA CERQUIGLIA

Cinzia 018

VIALE G. MARCONI

Ago Bianco

Scott

Mavi

Via A. Ricci

Cartolibreria il Re Leone

CENTRO CIVICO SAN NICOLO’

Aurum gioielleria

LOC. SAN VENANZO

Cartolibreria Federici Paola

LOC. SAN MARTINO IN TRIGNANO

Argentina Mode

Verde Rosa abbigliamento da 0 a 14

LOC. SANTO CHIODO

Games Time

LOC SAN GIACOMO

Mood Abbigliamento