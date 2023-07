Spoleto, chiude da lunedì per lavori la strada tra San Giovanni e San Martino - Tuttoggi.info

Lavori della Provincia a San Martino in Trignano, la strada sarà chiusa alcuni giorni per posizionare una macchina per la trivellazione

Sarà chiusa da domani (lunedì 10 luglio) per un paio di settimane la strada tra San Giovanni di Baiano e San Martino in Trignano, a Spoleto. Si tratta della strada provinciale 460 di Montemartano, l’arteria che attraversa le due popolose frazioni spoletine, all’altezza di Italpoltrone, dove già da qualche giorno c’è un semaforo temporaneo e sono in corso dei lavori di ripristino di un dissesto, vale a dire una frana sotto la strada, presente da diverso tempo.

La chiusura della sp 460 è prevista “per il posizionamento di una macchina per la trivellazione nell’ambito dei lavori di ripristino per dissesto (frana sotto strada)”. A renderlo noto è il Servizio gestione viabilità della Provincia di Perugia, che con apposita ordinanza ha disposto l’interruzione del 2° tratto dal Km 0+625 al Km 0+775 dal 10 al 21 luglio e, comunque, fino al termine delle operazioni.

Il percorso alternativo da seguire è dalla strada regionale 418 fino all’attraversamento della bretella che transita per le Cementerie. Chi dalle frazioni dei monti Martani e da San Martino è diretto a San Giovanni di Baiano ed al resto del territorio comunale spoletino, dunque, dovrà girare a sinistra verso Sant’Angelo in Mercole e le cementerie. In direzione opposta, invece, prima di San Giovanni di Baiano bisognerà svoltare verso la ex Novelli.