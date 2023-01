Spoleto, aperte le iscrizioni per la mensa scolastica - Tuttoggi

Possibile fino al 20 agosto 2023 accedendo alla piattaforma Spazio-Scuola tramite SPID o CIE

Aperte le iscrizioni per il servizio di mensa scolastica per l’anno 2023/2024, attivo nelle scuole dell’infanzia e primarie del Comune di Spoleto e garantito a tutti i bambini regolarmente iscritti.

Fino al 20 agosto prossimo l’iscrizione dovrà essere effettuata online, dal genitore che intende portare in detrazione la spesa ai fini fiscali, accedendo alla piattaforma Spazio-Scuola tramite SPID o CIE al link https://bit.ly/3GcqJ65 (l’iscrizione è necessaria in caso di nuovo utente o di passaggio tra un ciclo scolastico e l’altro). Non dovranno presentare nuova richiesta coloro che sono già iscritti al servizio, non cambiano ciclo di istruzione e non intendono richiedere agevolazioni e riduzioni. Essendo attiva l’iscrizione online per il prossimo anno scolastico, le famiglie che vogliono iscrivere i propri figli al servizio di mensa scolastica per l’anno in corso (2022-2023) dovranno richiedere il modulo cartaceo scrivendo a ufficio.mensa@comune.spoleto.pg.it oppure a mensa.scolastica@bpiucoopsociale.it.