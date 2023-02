Spoleto, 3 pedoni investiti in 2 diversi incidenti | Foto - Tuttoggi

Due pedoni travolti dalla stessa auto alla Posterna, un altro investito a San Giovanni di Baiano: super lavoro giovedì mattina per il 118

Ben due investimenti nella mattinata di giovedì a Spoleto, a mezz’ora di distanza l’uno dall’altro, con 3 pedoni che sono rimasti feriti. Gli incidenti sono avvenuti il primo nella zona di viale Martiri della Resistenza e l’altro a San Giovanni di Baiano.

Due pedoni investiti alla Posterna

Due le persone investite, mentre erano a piedi, da un’auto, intorno alle 9, nei pressi dell’ingresso del parcheggio della Posterna, tra viale Martiri e via Interna delle Mura. Si tratta di due uomini, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale di Spoleto, uno in codice verde e l’altro in codice giallo. Le condizioni dei due pedoni, in attesa degli accertamenti medici, insomma, non sarebbero gravi. Sul posto la polizia municipale di Spoleto, che ha provveduto ai rilievi. I vigili urbani, tra l’altro, erano già presenti lungo viale Martiri, a pochi metri di distanza, a regolamentare il traffico visto che questa mattina sono in corso i lavori di rifacimento delle strisce pedonali.