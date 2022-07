Spoletino denunciato per maltrattamenti in famiglia e porto abusivo d'arma - Tuttoggi

La vittima, ha riferito ai Carabinieri che poco prima il marito, per futili motivi, aveva aggredito il figlio 28 enne.

I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno proceduto alla denuncia di un 60 enne resosi responsabile delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e detenzione abusiva di armi.

Nel dettaglio, la pattuglia dei Carabinieri in servizio di pronto intervento è stata inviata dalla Centrale Operativa in Spoleto, presso un’abitazione, a seguito della segnalazione di un’aggressione consumata in ambito familiare.