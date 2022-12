Spintona la madre, la rinchiude in casa e la maltratta: denunciato figlio violento - Tuttoggi

Per l'uomo anche l'ammonimento del Questore

Ha spintonato la madre facendola cadere a terra e l’ha chiusa all’interno dell’abitazione il giovane denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia dalla polizia del commissariato di Assisi e che è stato anche ammonito dal Questore che ha diffidato il ragazzo dall’attuare azioni e/o comportamenti che possano pregiudicare l’incolumità fisica del genitore e continuare a ingenerare nella donna una situazione di timore.

Il giovane è stato poi invitato a intraprendere un percorso di riabilitazione e a rivolgersi a delle strutture specializzate presso il Servizio Sanitario Regionale. Il ragazzo, infatti, secondo quanto riferito dalla madre, negli ultimi mesi aveva attuato una serie di condotte vessatorie e violente nei suoi confronti: a novembre l’aveva spinta facendola cadere a terra, e nei giorni successivi, era arrivato persino a chiudere la donna all’interno dell’abitazione al punto che, per uscire, si era vista costretta a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Agli agenti assisani, la donna aveva raccontato che il figlio era solito avere degli scatti d’ira che, in alcune occasioni, l’avevano portato a danneggiare gli arredi e le suppellettili dell’abitazione. Per l’uomo, come detto, la denuncia e l’ammonimento del questore.