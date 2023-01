Spettacolare Befana dei Nocs per i bimbi del Chianelli IMMAGINI

Le Befane, interpretate dagli agenti, si sono calate dall’elicottero, hanno attraversato il cielo attraverso una teleferica issata tra l’ospedale e il Creo ed, infine, si sono calati dal tetto entrando dalle finestre nella medicheria del Reparto di Oncoematologia pediatrica tra lo stupore e l’entusiasmo dei pazienti della struttura.

Nel piazzale dell’ospedale, inoltre, ha assistito all’esibizione una grandissima folla di cittadini che non si è voluta perdere il magnifico spettacolo. “Ho visitato il Residence “Daniele Chianelli” – ha detto il questore Giuseppe Bellassai e non ho potuto non notare la cura e l’attenzione verso tutti i particolare per il benessere degli ospiti e questo si chiama amore! La capacità di trasformare per oltre 30 anni un dolore indicibile in solidarietà”. Anche il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera, Arturo Pasqualucci, ha voluto portare i suoi saluti e i ringraziamenti alla Polizia di Sato e al Comitato.

Numerose le autorità presenti. La presidente Tesei ha sottolineato l’importanza per gli ospiti del Residence Chianelli di sentirsi a casa anche durante la malattia. La giornata si è conclusa al Residence con un brindisi a cui hanno partecipato le famiglie dei pazienti e degli ex pazienti. I bimbi invece hanno esplorato la “Grotta dei desideri” un tunnel colmo di giocattoli donati in queste festività da tante persone generose. Ciascuno ha scelto il proprio gioco preferito.