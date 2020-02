Spello, vinti 74mila euro al Superenalotto. Biglietto acquistato da Brozzi

Un bel regalo per Spello dalla Dea Bendata. Il SuperEnalotto, sabato 1 febbraio, regala alla città umbra 74.107 euro per una vincita 5 punti. Stesso premio ad Empoli (FI) e Orio al Serio (BG). Il biglietto fortunato è stato acquistato presso il punto vendita Sisal Tabacchi Brozzi, in piazza Kennedy 9.