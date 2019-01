Spello si prepara a partecipare al concorso mondiale “Communities in Bloom”

Partita la macchina organizzativa per la partecipazione di Spello al concorso mondiale “Communities in Bloom” 2019: lo scorso fine settimana, il sindaco Moreno Landrini ha accolto Mauro Paradisi, giudice mondiale “Communities in Bloom” e Giuliana Giacone, giudice nazionale “Comuni Fioriti”, per parlare degli aspetti organizzativi dell’evento che tra primavera ed estate vedrà la Città d’Arte e dei Fiori in gara per aggiudicarsi l’ambito titolo di “Comunità in fiore”.

In virtù del legame con i fiori e della tradizione radicata delle splendide Infiorate, la città è stata selezionata tra la rete associativa dei Comuni Fioriti per partecipare a questa prestigiosa competizione internazionale quale esempio italiano che si contraddistingue per qualità ambientale e particolare attenzione al decoro urbano. Dopo un incontro con la Giunta e i responsabili di area comunali, i giurati si sono confrontanti con i presidenti della Pro Spello Fabrizio De Santis e dell’Associazione Le Infiorate, Guglielmo Sorci, i rappresentanti delle Associazioni del territorio e i cittadini che con il loro attivismo sociale avranno un ruolo fondamentale nel progetto. Diversi sono, infatti, gli aspetti che saranno presi in esame per la valutazione finale come il decoro e la pulizia, le azioni di educazione ambientali, la conservazione del patrimonio storico costruito ed arboreo, il paesaggio, le aree e spazi verdi e le composizioni floreali.

“Grazie alla fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti saremo in grado di presentare a un pubblico internazionale la nostra città, oggi risultato di un percorso che accanto alla conservazione del nostro patrimonio storico e culturale ci vede impegnanti nel continuo miglioramento degli spazi pubblici in termini di fioritura e manutenzione e dei vicoli fioriti custoditi dai cittadini in primavera ed estate- commenta il sindaco Landrini -. Tutto ciò, insieme a Manifestazioni come “Le Infiorate”, “Balconi, Finestre e Vicoli fioriti” e “I Giorni delle Rose” – ci hanno permesso di raggiungere insieme prestigiosi traguardi a cominciare dai massimi riconoscimenti nei concorsi Nazionali Comuni Fioriti e la medaglia d’argento nel concorso europeo Entente Florale come “Città modello in Europa per lo sviluppo ambientale e paesaggistico accompagnato da un’attenta preservazione di socialità, arte e tradizioni”.

