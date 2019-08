Spello rivive i fasti dell’antica capitale religiosa degli Umbri con HISPELLVM 2019

share

Torna a Spello l’attesa rievocazione di epoca romana: dal 23 al 25 agosto la Splendidissima Colonia Iulia rivive i fasti dell’antica capitale religiosa degli Umbri riconosciuta dall’Imperatore Costantino (nel 334-337 d.C.) con il celebre “Rescritto”.

Nelle tre giornate della manifestazione, promossa dall’Associazione HISPELLVM in collaborazione con il Comune di Spello e la Pro Spello nell’ambito della Rassegna “Incontri per le Strade”, gli appassionati di epoca romana torneranno indietro nel tempo, per la prima volta, in un unico grande villaggio, il Campus della colonia di HISPELLVM, con la sua domus, il tempio e la vita legionaria.

La novità della XV edizione è, infatti, quella di concentrare tutti gli eventi nell’acropoli della città, ai giardini di Vallegloria dove, grazie alla collaborazione tra le gentes – Iulia, Flavia e Flaminia – Legio XXII PPF, Equites legionise i volontari, saranno messi in scena Popinae, Thermopolia e Tabernae delle gentes romanae di HISPELLVM. Tutti i giorni sarà possibile degustare pietanze e bevande ispirate alla cucina di epoca romana e ammirare le arti e mestieri del telaio e della tessitura, del vasaio e delle creme antiche (10.30-12.30 e 15.30-18.30).

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla vita legionaria; sabato e domenica dalle ore 16.00 alle 18.00, un approfondimento sulla didattica sacrale e civile di un campo legionario con la cerimonia del giuramento cui seguirà il rito della benedizione delle insegne ed esempi pratici di vestizione e allenamento. Da non perdere sabato alle ore 20 la cena del legionario (massimo 15 persone) e la cena patrizia (massimo 40 persone) con prenotazione obbligatoria (hispellum@libero.it 347.3654863).

In questa edizione sarà possibile conoscere e approfondire anche la vita di un accampamento degli Equites Legionis; in via Banche di fronte alla chiesa Ex Santissima Trinità, sabato e domenica, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, oltre all’esercitazione degli equites, in programma tanti piccoli eventi didattici per adulti e bambini, il battesimo della sella, il “Gioco d’armi”, percorsi e giostra; alle 17.00 sono previsti anche spettacoli ed esercitazioni di addestramento alla battaglia. Non mancherà un approfondimento sulla vita delle donne anche con lo spettacolo teatrale “Le donne più amate dai poeti latini in età augustea” di Wlater Cerquetti Lippi previsto per sabato e domenica alle ore 21.30 nella Piazzetta della Loggia.

Si rinnova la collaborazione con Sistema Museo per il percorso di approfondimento dei beni culturali dell’attuale HISPELLVM; tutti i giorni dalle ore 12 e 16, 18 minuti di curiosità con Linea diretta dalla Villa dei Mosaici e alle ore 16.30 con il laboratorio per famiglie “Come antichi mosaicisti” sarà sperimentata l’antica tecnica del mosaico con il ricalco del disegno e la composizione delle tessere. Domenica alle ore 11.30 trekking archeologico tra i vicoli della città alla scoperta della Spello romana con partenza dalla Villa dei Mosaici di Spello (prenotazione info@villadeimosaicidispello.it).

La manifestazione, si aprirà venerdì 23 con il Corteo delle antiche gentes di HISPELLVM, della Legio XXII PPF, degli Equites Legionis, delle figure politiche e pubbliche di HISPELLVM lungo il percorso via Torri di Properzio, Piazza della Repubblica, via Giulia con arrivo a Piazza Vallegloria. Qui sarà data lettura del Rescritto e al Tempio delle Vestali, ci sarà l’accensione del Fuoco sacro di Vesta come segno del ritorno degli Dei a HISPELLVM. Da non perdere l’emozionante passeggiata con la biga romana lungo Piazza Vallegloria e viale Poeta a cura del “Il Vetturino” (sabato e domenica 10-12 e 17-20) e l’appuntamento di domenica 25 agosto alle ore 10 al Convento delle Suore Francescane Missionarie d’Egitto per una visita al Tempio di Venere presso il Santuario di Villa Fidelia. Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.comune.spello.pg.it, www.hispellum.eu, www.prospello.it

share

Stampa