Spello, riaperti i termini per i buoni spesa: tempo fino al 15 ottobre

A partire da mercoledì 15 settembre, e fino al 15 ottobre, sarà possibile presentare la domanda per l’assegnazione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà in seguito all’emergenza Covid-19. Sono stati riaperti i termini dell’Avviso pubblico per la fruizione di assistenza alimentare in cui è previsto l’invio della domanda attraverso l’apposita modulistica scaricabile direttamente dal sito del Comune di Spello al seguente link: https://bit.ly/3Cd80Ea.

Priorità a chi non ne ha ancora usufruito

Come stabilito nell’Avviso, nella formazione dell’elenco dei beneficiari verrà garantita priorità, previo accertamento del reale possesso dei requisiti, a coloro che precedentemente non hanno fruito di analogo beneficio, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Saranno prese in considerazione pertanto le istanze di coloro che hanno già fruito della misura socio assistenziale solo in via residuale permanendo lo stato di disagio socio‐economico legato all’emergenza Covid-19 e la disponibilità di risorse. Per ogni informazione è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi sociali ai seguenti recapiti: Maila Benedetti 0742/300057 mbenedetti@comune.spello.pg.it