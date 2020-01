Spello, lavori di potenziamento alla rete elettrica. Interruzione del servizio

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, comunica che oggi, effettuerà lavori di potenziamento su una porzione molto circoscritta di rete elettrica a Spello, con particolare riferimento al centro storico.

Ottimizzazione tecnologica

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica e predisporranno il sistema per nuove connessioni alla rete elettrica, potenziando anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in tutto il centro.

Gli orari

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 23 gennaio dalle ore 8:30 alle 14:30: grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta ad un gruppo di utenze comprese tra via Giulia, via Torre Belvedere, via Monterione, via dei Cappuccini, porta al Prato, via Fonte del Mastro II, piazza Gramsci, via Arco di Augusto, via San Martino, piazza delle Foglie, borgo della Fortezza, via Torre Santa Margherita, via Circonvallazione, via Sant’Ercolano, via Fonte Vecchia, via degli Olivi, via Bulgarella, borgo del Teatro, via San Severino, piazza Vallegloria e incroci di vie limitrofe alla zona indicata (pochi civici per ogni via/piazza).

Le informazioni

I clienti sono stati informati attraverso affissioni nell’area interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, l’intervento potrebbe essere rinviato.