Special Olympics Games, il Comune premia gli atleti

Premiazione nella corte di Palazzo Trinci, a Foligno, per i 23 atleti della Polisportiva Disabili Foligno Asd ‘Sport Insieme’ che hanno partecipato attraverso varie discipline (atletica, bocce, nuoto, bowling, calcio) all’edizione 2020 “Special Olympics Italia Smart Games”, svoltasi con modalità diverse – doveva svolgersi a Varese – in seguito all’emergenza sanitaria per il Covid-19 (al sicuro, a casa, con appositi esercizi elaborati e adattati al contesto dallo staff tecnico nazionale di disciplina su una playlist youtube).

Special games: l’iniziativa

L’iniziativa ha interessato ragazzi con disabilità intellettiva o relazionale. La manifestazione è nata proprio per il desiderio di premiare l’impegno quotidiano degli atleti e fare in modo che nessuno resti escluso. All’incontro con gli atleti sono intervenuti, tra gli altri, gli assessori Decio Barili e Agostino Cetorelli, la presidente della Polisportiva Disabili Foligno, Maria Teresa Lorentini.