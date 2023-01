SpazioSacro, ad Assisi convegno dedicato all'architettura sacra - Tuttoggi

Anteprima in 27 gennaio in attesa della manifestazione vera e propria del 29 e 30 aprile

Assisi inizia il proprio percorso di avvicinamento a un grande evento primaverile, SpazioSacro che la renderà ancora una volta protagonista sulla scena internazionale, questa volta in tema di architettura, con un focus specifico sul rapporto tra progettazione e spiritualità.



Domani 27 gennaio alle 17 nella Sala della Conciliazione avrà luogo un’anteprima di SpazioSacro, Rassegna internazionale di architettura sacra che si terrà ad Assisi il 29 e 30 aprile 2023 all’interno della più ampia cornice di Seed 2023, Design Actions for the future, progetto vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura – II Edizione promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che si svolgerà in Umbria, tra Perugia e Assisi, nell’ultima settimana di aprile (24-30 aprile).



L’evento sarà aperto dal primo cittadino di Assisi, Stefania Proietti e da padre Mario Cisotto, Segretario della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco; seguirà l’introduzione alla manifestazione SpazioSacro 2023 di Bruno Mario Broccolo, presidente della Fondazione Umbra per l’Architettura e il saluto di Andrea Margaritelli, presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura. In seguito la tavola rotonda in cui figure di primo piano della cultura del progetto si confronteranno attorno al tema dell’interpretazione contemporanea del sentimento del sacro in architettura. Parteciperanno: Consuelo Fabriani, architetto del paesaggio; Joseph Grima, direttore creativo della Design Academy di Eindhoven e direttore artistico di Universo Assisi; Claudia Manenti, direttrice di Dies Domini – Centro Studi per l’architettura sacra; Luca Zevi, vice presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura. L’evento è aperto al pubblico, con ingresso libero, sino ad esaurimento posti.