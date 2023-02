Spazio Humanities, incontro con Valduga su “I Cantos” di Ezra Pound

Capolavoro della letteratura modernista, I Cantos (The Cantos) è un poema incompiuto del poeta statunitense Ezra Pound. Patrizia Valduga – poetessa italiana e traduttrice, tra gli altri, di Molière, Mallarmé, Céline, impegnata in una intensa ricerca stilistica (si ricordano le raccolte Cento quartine e altre storie d’amore (1997), Lezione d’amore (2004) e l’antologia Poesie erotiche (2018)) –, che sarà presente l’8 febbraio ad Umbrò, ha tradotto in lingua italiana, per Mondadori (2022), i primi sette Canti di Ezra Pound: Ezra Pound. Canti I-VII tradotti e annotati da Patrizia Valduga.

ARCI Spazio Humanities A.P.S. intende omaggiare questo capolavoro della letteratura di ogni tempo a carattere enciclopedico, al quale Patrizia Valduga si è dedicata con passione e raffinatezza interpretativa, traducendo in italiano i primi sette Canti mediante personali scelte stilistiche e lessicali. Ed ecco che i 50 anni dalla scomparsa di Ezra Pound offrono l’occasione per tornare all’interno della fucina scrittoria, per il tramite di quel ‘coro di voci dialoganti’ che è la traduzione, del grande Maestro del Novecento letterario e del linguaggio lirico. Patrizia Valduga ha, non da ultimo, saputo restituire il fitto tessuto plurilinguistico dell’originale, a seguito di un approfondito studio da lei condotto sull’opera, con note a commento del testo e della traduzione, quale tramite per la trasmigrazione di un testo da una lingua ad un’altra, e quale mezzo di interpretazione e di reinvenzione dell’altro testo.

Il prossimo incontro è in programma il 16 marzo, sempre dalle 19 e sempre ad Umbrò, sul tema Narratori 80/90 con Ferruccio Mazzanti e Giuseppe Nibali.