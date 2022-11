Spazi esterni: l'importanza del carport per mettere al riparto auto, moto e camper - Tuttoggi

Naturalmente, è fondamentale orientarsi verso strutture robuste, durevoli e di qualità, come per esempio i carport Akena, azienda specializzata di riferimento del settore, che propone soluzioni in alluminio e policarbonato, tutti contraddistinti da laccature certificate.

Modelli base di carport e materiali

L’alluminio è un materiale flessibile ma al contempo resistente, che si adatta bene anche in caso di intemperie e non si ossida facilmente con umidità o forti piogge. Per definizione, il carport si costruisce addossato a una parete, preferibilmente quella dell’uscio di casa, così da consentire il parcheggio e l’entrata anche in caso di maltempo.

Il tetto superiore può essere richiesto inclinato per lasciar scivolare foglie, acqua e altre impurità che altrimenti vi si accumulerebbero. Si può completare con materiali ulteriormente isolanti, schiume espanse che bloccano i raggi UV creando una zona d’ombra dove intrattenersi in totale relax, oppure in vetro, per lasciar filtrare sempre la luce o, ancora, in economico policarbonato trattato per risultare comunque resistente a piogge e raggi UV.

Le cornici che si creano intorno al carport possono avere profili più stondati e retrò oppure più lineari e moderni, a seconda dello stile che si vuole ricreare. Esso dipende dal tipo di abitazione, di spazio esterno e ovviamente anche dai gusti personali, che potranno far propendere anche per colori classici come il nero o il grigio oppure maggiormente moderni e vivaci come il rosso o il verde.

Infine, i pali di supporto sorreggono efficacemente sia il tetto, grazie alla posa in opera di piastre adeguate, che il resto della struttura, in quanto sono ben ancorate al terreno.

Come rendere più confortevole un carport

Una delle prime opzioni che si può integrare su un carport è l’illuminazione: se si rincasa di sera o in condizioni di scarsa visibilità, avere delle luci al LED a bassi consumi e alte prestazioni diventa quasi prioritario.

Si possono montare sulla parte interna del tetto e conferire all’angolo protetto il carattere di un pergolato, se il mezzo non è presente. Oltre a un interruttore manuale, si completano spesso con dimmer che consentono di modularne l’intensità nei vari momenti del giorno e della sera, creando una luce più forte o maggiormente soffusa.

Altra opzione riguarda i frangivista, pareti lamellari che possono far comunque penetrare la luce del sole ma si possono anche chiudere totalmente al fine di nascondere mezzi e persone a sguardi indiscreti oppure semplicemente riparare meglio i veicoli da vento, pioggia e sole forte. Molti sfruttano questa zona d’ombra per le giornate estive, inserendo piccole piscine gonfiabili in un’ottica di puro relax.

Che si tratti di un carport discreto per un’automobile o per una moto o di uno più ampio per ospitare un camper, le dimensioni consentono una serie di soluzioni diverse, non solo a livello stilistico, ma anche di uso.

In assenza del mezzo, o qualora questo non occupi tutto lo spazio disponibile, l’area del carport può fungere da zona di stoccaggio di suppellettili o materiali, punto di appoggio ombreggiato all’aperto per lavorare e una zona di convivialità dove organizzare una cena o un aperitivo in famiglia.