Spari dal balcone per spaventare ladri e uccelli, anziano denunciato - Tuttoggi

I Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno scoperto che si trattava di un uomo anziano, residente nel piccolo comune, che deteneva regolarmente alcuni fucili da caccia e che ogni tanto esplodeva dei colpi in aria, a suo dire per spaventare i ladri o per colpire gli uccelli che si mettevano sugli alberi di fronte alla sua abitazione.

Durante il controllo è anche emerso che l’uomo non rispettava i parametri di sicurezza previsti per la custodia delle armi e delle cartucce. Per tali motivi i Carabinieri lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, e hanno anche provveduto a sequestrargli tutti i fucili, le cartucce e il porto d’armi, informando la Prefettura per le valutazioni di competenza.