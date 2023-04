Spal – Perugia, le formazioni dello spareggio salvezza

Le scelte di Oddo e Castori per la sfida da brividi del Mazza

E’ spareggio salvezza al Mazza di Ferrara, dove alle 16.15 si affrontano Spal e Perugia, a caccia disperata di punti. Una vittoria può dare uno slancio importante, anche se non decisivo. Ma attenzione anche a non prenderle, per non dare un doppio vantaggio agli avversari e rischiare di affondare definitivamente.

Sulla strada per la salvezza il Perugia trova ancora Oddo, questa volta sulla panchina degli avversari.

Qui Spal

Il tecnico degli emiliani non potrà contare sullo squalificato Maccariello, oltre all’infortunato Valzania, che ha concluso anzitempo la stagione. Tornati a disposizione Varnier e Maistro, anche se quest’ultimo non è al meglio.

Oddo chiede ai suoi di giocare con la testa libera da condizionamenti.

Qui Perugia

Serenità e fiducia nei propri mezzi è anche quello che predica Castori ai Grifoni, dopo le ultime deludenti prestazioni. Per fare gruppo, il tecnico questa settimana ha lavorato con i suoi ragazzi a porte chiuse. Torna al completo l’attacco, con il rientro in rosa di Olivieri.

Non ce l’ha fatta invece Capezzi, così come non è a disposizione. Oltre, naturalmente, all’assenza pesantissima di Dell’Orco (per lui stagione finita dopo il grave infortunio).

Probabili formazioni

Spal: Alfonso, Dickmann, Arena, Dalle Mura, Tripaldelli, Contiliano, Prati, Maistro, Nainggolan, Moncini, La Mantia. All. Oddo.

Perugia: Furlan, Sgarbi, Curado, Struna, Casasola, Santoro, Iannoni, Kouan, Lisi, Luperini, Di Serio. All. Castori.

Arbitro Manganiello di Pinerolo, Var Aureliano di Bologna.

Dove vedere Spal – Perugia

La partita Spal – Perugia (ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.

(a breve le formazioni ufficiali)