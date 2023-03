Spaccio di metadone, Regione corre ai ripari: SerD aperti nei festivi

“Anche alla luce di recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto soggetti che avevano assunto un mix di metadone ed altre sostanze – ha detto l’assessore Coletto – abbiamo ritenuto opportuno che nei giorni festivi e prefestivi, quindi sabato e domenica, sia garantita la somministrazione dei farmaci oppioidi almeno in due sedi SerD per ciascun territorio dell’Azienda Sanitaria Locale, attraverso opportune soluzioni organizzative, incluso l’eventuale ricorso alla pronta disponibilità e alla telemedicina”.

“Già con una delibera del 2020 – ha proseguito Coletto – sono state fornite indicazioni per evitare i rischi associati alla prescrizione e all’affidamento di farmaci oppioidi da parte dei Servizi per le dipendenze delle Aziende USL. Questi farmaci, la cui efficacia nel trattamento del disturbo da uso di oppiacei è universalmente riconosciuta dal mondo scientifico, sono infatti ricompresi tra quelli ad ‘alto rischio’ o ad ‘alto livello di attenzione’ visto che, potenzialmente, potrebbero generare eventi avversi in corso di terapia, in particolare a causa di episodi di diversione, ovvero cessione non autorizzata del farmaco ad altri o vendita al mercato ‘grigio’, o di misuso, ovvero uso improprio del farmaco per motivi o con modalità non coerenti con le raccomandazioni sia mediche che legali”.

Attualmente questi medicinali, prescritti dal medico secondo un piano di trattamento individualizzato, sono somministrati presso il servizio da un operatore sanitario, oppure, come ha stabilito il Decreto del Ministro della Salute il 16 novembre 2007, vengono affidati a determinate condizioni e con periodicità definita all’utente, con la finalità di agevolare l’aderenza al trattamento e facilitare, in particolare per i pazienti stabilizzati, l’attività lavorativa, la gestione delle necessità familiari, l’organizzazione del proprio tempo, l’allontanamento dagli ambienti frequentati in precedenza e, nel complesso, per promuovere maggiore responsabilità e autonomia. Considerato però il riscontro di situazioni ad elevato rischio e il ripetersi di eventi che hanno anche coinvolto soggetti non in cura presso i SerD, la somministrazione ambulatoriale anche nei giorni festivi e prefestivi, al momento rappresenta la migliore soluzione.

(foto di repertorio)