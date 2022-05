Spaccio di cocaina e hashish a Spoleto e Campello, in 3 arrestati dai carabinieri

Il presunto spacciatore, comunque, è stato fermato e perquisito. In suo possesso sono state trovate alcune dosi di cocaina per un totale di circa 5 grammi, oltre a 900 euro ritenute provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari, con l’arresto che poi è stato convalidato dal gip.

Altri due spacciatori arrestati a Spoleto

A Spoleto, invece, durante un’attività di controllo del territorio, i carabinieri della Compagnia hanno effettuato due diversi arresti in flagranza di reato in diverse località della città.

In un caso, un equipaggio del Radiomobile, vedendo un giovane mai visto prima che si muoveva con circospezione nelle vicinanze di altri ragazzi, ha deciso di procedere al controllo e all’identificazione. E’ emerso che l’uomo era senza fissa dimora e da pochi giorni in Italia. In mano teneva nascosti 5 grammi di cocaina, divisi in 9 involucri termosaldati, verosimilmente pronti per l’immediata attività di spaccio di cocaina tra i giovani del posto.

Nell’altro caso, il personale dell’aliquota operativa ha individuato un soggetto dedito al consumo di marijuana. Controllando la sua abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto un panetto di hashish di 100 grammi oltre a 15 grammi di hashish (suddivisi rispettivamente in 8, 5 e 2 grammi) nonché 1 grammo di marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro unitamente al materiale rinvenuto per il confezionamento della droga.

Controlli pure nelle strade

Nelle attività di monitoraggio del territorio ad ampio raggio, i militari dell’Arma hanno effettuato anche dei controlli sulle strade. Nel dettaglio sono stati verificati 265 documenti di riconoscimento relativi a persone controllate/identificate e 230 carte di circolazione afferenti ai veicoli fermati, comminando 27 contravvenzioni legate al codice della strada la maggior parte delle quali per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida, eccesso di velocità e mancata revisione. Due le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, mentre un ragazzo di 22 anni è stato segnalato alla prefettura per detenzione di droga ad uso personale perché trovato in possesso di modeste quantità di cocaina.