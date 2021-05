Tra spaccio e atti vandalici, Lega chiede più sicurezza nel parco di San Pio - Tuttoggi

Il capogruppo tifernate Giorgio Baglioni ha presentato un'interrogazione sulla sicurezza dell'area

Un’interrogazione sulla sicurezza del parco pubblico nel quartiere di San Pio X. A presentarla è il capogruppo della Lega Città di Castello Giorgio Baglioni.

Negli ultimi tempi, infatti, nella zona si sono verificati una serie di atti vandalici – “dal danneggiamento dell’illuminazione pubblica o delle auto in sosta” – ad “episodi di spaccio o schiamazzi notturni” tali da allarmare la popolazione e allontanare le famiglie dal parco stesso.

Considerato anche che l’area pubblica di San Pio è adiacente all’asilo comunale e che addirittura qualche tempo fa i residenti promossero una raccolta firme per attirare l’attenzione sulla sicurezza dell’area, Baglioni chiede all’amministrazione comunale “quali interventi ad oggi sono stati fatti per prevenire un simile disagio e quali per porvi rimedio”.

“Non esistono problemi di serie A o B, ma solo problemi da risolvere affinché i nostri concittadini possano avere una quotidianità sociale più che dignitosa, accedere ai parchi in totale sicurezza o parcheggiare senza rischiare che le proprie auto vengano danneggiate”.