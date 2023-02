Spacciava droga all’ospedale, arrestato dai carabinieri

I carabinieri lo hanno fermato a seguito di una segnalazione | Cocaina anche nella sua abitazione

E’ stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spacciare droga nel parcheggio dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Si tratta di un albanese, classe 1997, in Italia con visto turistico.

L’uomo era già stato segnalato da alcuni cittadini come possibile spacciatore. I carabinieri della Sezione Operativa hanno fermato nel piazzale dell’ospedale, a bordo di un’autovettura. Durante la perquisizione della macchina, sul vano porta oggetti del lato guidatore i militari hanno rinvenuto un contenitore con alcune dosi di cocaina, pertanto hanno esteso il controllo anche alla sua abitazione. Dove sono state trovate altre dosi di cocaina già pronte per la vendita, un “sasso” dello stesso stupefacente, in attesa di essere suddiviso in dosi, con relativo materiale per il taglio ed il confezionamento, due bilancini di precisione, un mixer da cucina che viene utilizzato per sfaldare lo stupefacente ed unirlo al materiale da taglio e circa 9.200 euro, prevalentemente in banconote da 20 e 50 euro, taglio generalmente usato per il pagamento delle dosi. I soldi sono stati ritrovati in varie parti della casa e anche all’interno di un materasso, ben suddivisi in mazzette di cui una avvolta nel cellophane con l’indicazione della somma.