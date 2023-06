Spacciava a Porta Pesa, arrestato in Germania

Su indicazione dell’Interpol, l’uomo è stato intercettato dalla polizia tedesca in Baviera, su ordine della Procura generale di Perugia.

Arrestato a Monaco di Baviera, in Germania, il 52enne tunisino dedito allo spaccio di cocaina, eroina e hashish nella zona di Porta Pesa a Perugia.

L’eroina sequestrata al magrebino aveva un elevato principio attivo, ciò permetteva pertanto di mettere in commercio, dal dicembre del 2009 al febbraio del 2010, svariate dosi con un ingente corrispettivo economico per l’uomo.

Oltre al reato di spaccio, il tunisino è stato condannato anche per contraffazione di documenti, in particolare una patente di guida della Repubblica Ceca, nonché per ricettazione di oggetti preziosi.

L’uomo, terminato le procedure di rito, verrà estradato nel nostro Paese, dove dovrà scontare una pena di anni tre di reclusione.