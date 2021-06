Spaccata in tabaccheria al centro, denunciati i responsabili | Uno è di Spoleto - Tuttoggi

I Carabinieri della Stazione di Spoleto dopo un’accurata e complessa indagine hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un trentenne spoletino ed un quarantenne di origini albanesi, entrambi già noti alle forze di polizia, ritenuti presunti responsabili del delitto di furto aggravato in concorso.

Il furto risale allo scorso 18 maggio quando, nel corso della notte sconosciuti, dopo aver distrutto una porta a vetro, si erano introdotti all’interno di un bar tabaccheria del centro storico e avevano trafugato sigarette e gratta e vinci per un valore complessivo di diverse migliaia di Euro.

Il furto aveva destato viva preoccupazione nei cittadini anche perché il reato di furto in abitazione oppure in esercizi commerciali porta con sé effetti collaterali aggiuntivi, quali i gravi danni alle strutture, che a volte superano il valore del bottino in sé, oltre alla paura di vedere entrare i ladri in casa.

Nelle perquisizioni eseguite presso le rispettive abitazioni dei due denunciati, è stata ritrovata anche parte della refurtiva che verrà poi restituita al legittimo proprietario.