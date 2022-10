SP4 Arronese, cantiere per circa 2 Km a Montefranco - Tuttoggi

SP4 Arronese, cantiere di circa due chilometri a Montefranco. Nuovo asfalto per carreggiate e nuove barriere di protezione

Inizieranno lunedì mattina i lavori di ripavimentazione e di aumento dei livelli di sicurezza sulla SP 4 Arronese nel comune di Montefranco. L’intervento della ditta incaricata dalla Provincia di Terni riguarderà sia il rifacimento dell’asfalto delle carreggiate che l’apposizione di nuove barriere di protezione.

Cantiere sull’Arronese per quasi due chilometri

Il cantiere si estenderà in numerosi tratti per circa 1 chilometro e 800 metri complessivi, partendo dal bivio di San Mamigliano fino all’intersezione con la SS 3 Flaminia. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 190mila euro. “Proseguono i progetti messi in programma dall’amministrazione provinciale per adeguare la rete viaria di competenza operando nei tratti che più necessitano di interventi tempestivi”, dichiara il consigliere delegato alla viabilità Sergio Armillei.