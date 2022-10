Sp 245 Schifanoia, attivo impianto per segnalare animali selvatici e prevenire incidenti - Tuttoggi

La strada è altamente pericolosa per la presenza di cinghiali e caprioli | L'impianto individua l'animale e avvisa l'auto con un segnale luminoso, se il conducente non rallenta entra in funzione un suono che fa allontanare l'ungulato

In queste ore è entrato in funzione, lungo la Sp 245 di Schifanoia (Gualdo Tadino), il nuovo impianto per rilevare gli animali selvatici, dotato di telecamere ad infrarossi, al fine di prevenire gli incidenti stradali causati dal loro attraversamento.

Ad installarlo è stata la Provincia di Perugia, sotto la guida del responsabile Lanfranco Ghiani, che spiega come gli impianti saranno attivi H24, ma si inizierà a farli lavorare solamente di notte, dalle 18 in poi, in quanto durante il giorno non si ravvisano particolari problemi per il transito di cinghiali o caprioli.