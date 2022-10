Sottosegretari, Prisco all’Interno come da pronostico | Altri incarichi in arrivo nelle Commissioni

Il nome di Emanuele Prisco, confermato deputato alle ultime elezioni in cui si presentava da capolista di FdI per la Camera, era stato dato da subito per certo nella squadra del Viminale a capo della quale Meloni ha messo l’ex prefetto Piantedosi. insieme a Prisco sono stati nominati sottosegretari agli Interni Wanda Ferro e Nicola Molteni.

Niente da fare, invece, per il possibile incarico della leghista Valeria Alessandrini all’Istruzione.

La lista dei sottosegretari

Ecco la lista dei 31 sottosegretari del Governo Meloni:

ESTERI Giorgio Silli, Maria Tripodi

INTERNI Emanuele Prisco, Wanda Ferro, Nicola Molteni

GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove, Andrea Ostellari

DIFESA Isabella Rauti, Matteo Perego

ECONOMIA Lucia Albano, Federico Freni, Sandra Savino

MISE Fausta Bergamotto, Massimo Bitonci

AMBIENTE Claudio Barbaro

AGRICOLTURA Patrizio La Pietra, Luigi D’Eramo

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

LAVORO Claudio Durigon

ISTRUZIONE Paola Frassinetti

UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli

CULTURA Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni, Vittorio Sgarbi

SALUTE Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano

SOTTOSEGRETARI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Alessio Butti (Innovazione)

Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma)

Alberto Barachini (Editoria)

Alessandro Morelli (Cipe).

I vice ministri

Umbria fuori dalle nomine dei viceministri (che saranno nominati venerdì):

ESTERI Edmondo Cirielli (Fdi)

GIUSTIZIA Francesco Paolo Sisto (Fi)

MEF Maurizio Leo (Fdi)

MISE Valentino Valentini (Fi)

AMBIENTE Vannia Gava (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Galeazzo Bignami (Fdi), Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI Maria Teresa Bellucci (Fdi).

Le Commissioni

Fuori dunque la leghista Valeria Alessandrini, che era in corsa per il ruolo di sottosegretario all’Istruzione.

Ora l’Umbria della politica guarda alle presidenze delle Commissioni. Al Senato, Franco Zaffini (FdI) sembra destinato a guidare la Commissione Sanità.

Ma c’è anche molta attenzione per un’eventuale chiamata al Ministero della Sanità di Luca Coletto, con un ruolo ibrido tra il tecnico e il politico. Il suo nome è in ballo anche per la presidenza dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

La sua chiamata a Roma lascerebbe libera la poltrona, ora occupata, di assessore regionale umbro alla Sanità, aprendo al rimpasto di Giunta atteso da Fratelli d’Italia.

In quota Forza Italia, si è parlato anche di un possibile incarico istituzionale della senatrice uscente, l’avvocato perugino Fiammetta Modena.