Sottopasso pedonale a Santa Maria degli Angeli, lavori di riqualificazione al via - Tuttoggi

Nel dettaglio l’intervento sul sottopasso pedonale prevede il nuovo rivestimento delle strutture murarie portanti che confinano con il percorso del sottopasso ferroviario in modo da annullare i rischi associati ai distacchi delle superfici e il conseguimento di una maggiore durabilità del nuovo lavoro attraverso l’utilizzo di tecniche e materiali diversi dagli attuali. Successivamente alla totale rimozione degli attuali rivestimenti, delle copertine in pietra rosa di Assisi e dei corrimano, verrà realizzata una controparete che avrà la capacità di essere saldamente ancorata alle strutture murarie esistenti. Al termine verrà effettuato anche un intervento di idropulizia in pressione delle superfici per esaltare il lavoro del rivestimento e saranno sistemati i nuovi corrimano in acciaio.