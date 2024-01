Sostegno alle famiglie in difficoltà, l'Associazione Vecchietti lancia un appello: "Abbiamo bisogno di volontari" - Tuttoggi.info

"Venite a conoscerci e siamo certi che resterete con noi"

“Abbiamo bisogno di volontari per preparare i pacchi destinati alle famiglie in difficoltà, per accogliere le tante persone che si rivolgono alla nostra sede per chiedere aiuto”.

A lanciare l’appello è Anna Maria Vecchietti, che nel 2010 ha fondato a Terni l’Associazione Bruna Vecchietti odv, impegnata a sostenere le famiglie del territorio, a raccogliere materiali riciclabili.

“Un impegno importante per chi, come noi, ha messo a disposizione il proprio tempo. Ora, però, abbiamo bisogno di persone che ci accompagnino con serietà”, dichiara Anna Maria Vecchietti.

Chi vuole unirsi ai volontari dell’associazione Bruna Vecchietti può recarsi nella sede di via Mentana 52/a, a Terni, il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.