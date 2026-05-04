Iraq, a Bassora il primo intervento di cardiochirurgia pediatrica a cuore aperto - Tuttoggi.info

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Iraq, a Bassora il primo intervento di cardiochirurgia pediatrica a cuore aperto

ItalPress

Iraq, a Bassora il primo intervento di cardiochirurgia pediatrica a cuore aperto

Lun, 04/05/2026 - 12:02

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BASSORA (IRAQ) (ITALPRESS) – All’Ospedale Universitario Al-Sayyab di Bassora è stato eseguito il primo intervento di cardiochirurgia a cuore aperto su una bambina di 7 anni, affetta da una grave stenosi del tratto di efflusso del ventricolo destro. 

L’operazione è stata possibile grazie a un progetto di cooperazione sanitaria internazionale, realizzato col coordinamento congiunto del Dipartimento di Sanità di Bassora, guidato da Abbas Altamimi, e il sostegno diretto del Governatore Assad Aleidani, e in partnership con il Gruppo GKSD, presieduto da Kamel Gribi. 

L’operazione, guidata dal professor Tammam Youssef con la partecipazione del team locale, è stata eseguita in sale operatorie e unità di terapia intensiva dotate delle più avanzate tecnologie, e segna l’inizio di un programma per lo sviluppo della cardiochirurgia pediatrica in Iraq. 

L’esito positivo dell’intervento, ha evidenziato la direzione dell’ospedale, rappresentata da Ali Aleidani, è frutto di mesi di preparazione e formazione del personale per garantire la sostenibilità di servizi medici complessi. Un successo che rafforza la fiducia nel sistema sanitario nazionale e apre nuovi orizzonti per partnership internazionali in specializzazioni di alta precisione.

sat/gsl

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