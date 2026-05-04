Salvini “Superare patto di stabilità è questione di sopravvivenza” - Tuttoggi.info

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Salvini “Superare patto di stabilità è questione di sopravvivenza”

ItalPress

Salvini “Superare patto di stabilità è questione di sopravvivenza”

Lun, 04/05/2026 - 13:47

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MILANO (ITALPRESS) – Superare i vincoli del patto di stabilità “non è una questione politica, ma di sopravvivenza. Sono convinto che l’intero governo continuerà a chiedere che l’Europa ci permetta di aiutare le famiglie in difficoltà visti i prezzi e l’inflazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo a palazzine Aler a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva della contrarietà di Forza Italia sul tema.

“Se Bruxelles ce lo impedisse, immagino e sono convinto che l’intero governo porterà in Aula all’approvazione del Parlamento la possibilità di spendere dei soldi al di là dei vincoli e dei limiti europei per aiutare gli italiani che hanno bisogno”, ha aggiunto.

“Bruxelles non permette al governo italiano e ad altri governi di derogare dai vincoli idioti, vecchi, insensati e superati del patto di stabilità. Noi oggi vogliamo aiutare famiglie e imprese in difficoltà, ma non possiamo farlo perchè ci sono dei vincoli europei che immagino nei prossimi giorni saremo costretti a superare”, ha concluso Salvini.

IL VIDEO

(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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