Sospetta tradimento e si apposta sotto casa della compagna, lei arriva con l'altro e scoppia lite - Tuttoggi.info

L’aggredito, vedendo come il “rivale” non desistesse dalla sua condotta violenta, ha subito chiamato la Polizia. Solo alla vista della Volante arrivata sul posto, il 73enne è risalito in macchina dandosi alla fuga.

Gli agenti lo hanno però subito intercettato e fermato mentre procedeva a forte velocità per le vie cittadine. Il fuggitivo, dopo essere stato sanzionato per guida ad alta velocità, ha confermato quanto accaduto, dichiarando però di essere lui stesso vittima di un’aggressione da parte del compagno.

Entrambi gli uomini, alla fine, sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato e informati delle proprie facoltà di legge: decideranno se sporgere o meno denuncia. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno inserito questo episodio nell’applicativo interforze Scudo, che servirà come “precedente” in caso di recidiva di uno o di entrambi i protagonisti della lite.