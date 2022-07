Sorpassa ad alta velocità la polizia e passa col rosso, inseguito e fermato: aveva pure la patente scaduta - Tuttoggi

E' accaduto in via Pascoli | Quando è stato fermato con le mani ha anche mimato il gesto della pistola nei confronti degli agenti

Con la sua utilitaria ha sorpassato a tutta velocità in via Pascoli l’auto della polizia e poi è passato col rosso, rischiando un incidente all’incrocio. Il 52enne, perugino, è stato inseguito dalla volante e, dopo una breve corsa, si è fermato con la sua auto in mezzo alla carreggiata.

Alla vista dei poliziotti l’uomo ha iniziato a mimare con le mani il gesto della pistola, pronunciando frasi sconnesse e incomprensibili.