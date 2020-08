Sole pieno su tutta l'Umbria - Tuttoggi

Tempo prevalentemente stabile in Umbria e asciutto su tutta la regione al mattino, qualche nube in più si affaccerà al pomeriggio e in serata ma con possibilità di fenomeni soltanto a confine con le Marche.



Più in generale al Nord cieli in prevalenza sereni al nord Italia nelle prime ore del mattino salvo innocue nubi ad est, piogge o temporali in arrivo al pomeriggio sulle Alpi e Appennino, ancora stabile altrove con ampie schiarite.

Possibili piogge o temporali tra la serata e la nottata su Piemonte e

Lombardia.

Al Centro ennesima giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

Da segnalare solo rapidi temporali in Appennino. Ampie schiarite in serata

e nottata su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole, bel tempo anche sulle regioni meridionali peninsulari e insulari con cieli sereni o al più poco nuvolosi salvo qualche acquazzone al

pomeriggio sui settori Appenninici di Molise e Calabria.

Temperature stazionarie o in lieve calo al centro-nord.