Software gestionali e strumenti utili per lavorare in proprio - Tuttoggi.info

I software gestionali sono strumenti essenziali per le aziende che desiderano ottimizzare le operazioni e aumentare l’efficienza. Questi programmi consentono di inserire, monitorare e aggiornare automaticamente i dati relativi alle attività aziendali, come la fatturazione elettronica, la gestione del magazzino e del CRM. Affrontando le principali funzioni di un’impresa, i software gestionali offrono vantaggi come operazioni più veloci, maggiore precisione, riduzione dei tempi e dei costi di lavoro, nonché analisi delle prestazioni aziendali.

Strumenti per la fatturazione e la contabilità

Kubik è un software di fatturazione elettronica in cloud sviluppato da Alias Digital, progettato specificamente per i liberi professionisti e le piccole imprese che cercano una soluzione efficiente e facile da usare per gestire le proprie fatture.

Uno dei principali vantaggi di Kubik è la sua capacità di operare interamente nel cloud, il che significa che gli utenti possono accedere al sistema e alle loro fatture da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, semplicemente utilizzando una connessione internet. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per chi lavora in proprio e necessita di flessibilità nelle proprie operazioni quotidiane.

Oltre a Kubik, Alias Digital propone diverse soluzioni per venire incontro alle esigenze dei professionisti.

Tra questi possiamo trovare Doceasy, Pactum e Sifirma, vediamo nel dettaglio il loro scopo principale e come possono aiutarti nella gestione della contabilità:

Doceasy:

Doceasy ti permette di inviare e ricevere fatture elettroniche rapidamente al Sistema di Interscambio, assicurando che queste siano conservate per 10 anni in conformità con le normative vigenti. Il sistema garantisce una gestione sicura dei documenti digitali, dai metadati associati fino all’eventuale scarto, utilizzando varie regole, procedure e tecnologie per la conservazione.

Pactum:

Pactum è un software progettato per gestire i mandati professionali e per coordinare simultaneamente le attività dei collaboratori, monitorando lo sviluppo di pratiche e servizi.

Sifirma:

Sifirma ti permette di firmare digitalmente i documenti in prima persona e di richiedere firme ai tuoi clienti o fornitori in modo semplice e senza complicazioni. Integrato con la piattaforma Doceasy, il sistema conserva digitalmente i documenti firmati sia per chi richiede che per chi firma, mantenendo tutto in regola con le normative attuali e aggiornandosi automaticamente in caso di cambiamenti legislativi

Strumenti per la gestione dei progetti

Quando si lavora in proprio, la gestione efficiente dei progetti è fondamentale per il successo. Esistono numerosi strumenti che semplificano questa attività, consentendo di organizzare le attività, assegnare compiti, monitorare i progressi e collaborare con il team. Ecco alcuni dei più popolari:

Trello, Toggl, Airtable e Asana sono strumenti versatili per la gestione dei progetti e dei compiti, ideali per team remoti. Wrike offre una versione gratuita e piani a pagamento a partire da 9,80 €/utente/mese, rendendolo una buona opzione per team di qualsiasi dimensione, specialmente quelli che possono utilizzare la versione gratuita. Asana propone una versione gratuita per un massimo di 15 utenti e piani a pagamento a partire da 10,99 €/utente/mese, adattandosi così a aziende di tutte le dimensioni.

Questi strumenti sono stati valutati in base a fattori come facilità d’uso, costo, supporto clienti, funzionalità e prestazioni. La scelta dipenderà dalle esigenze specifiche del tuo team e del tuo budget.