Smog, dal 30 novembre stop alle auto e limiti all’uso delle caldaie: i divieti

Torna il blocco del traffico al centro di Perugia e a Ponte San Giovanni tra le misure antismog assunte dal Comune. Misure che prevedono limitazioni alla circolazione dei veicoli ed all’uso eccessivo degli impianti di climatizzazione.

Limitazione ai veicoli

Le limitazioni programmate della circolazione dei veicoli inquinanti saranno attuate con le seguenti modalità:

sono disposti limiti alla circolazione a partire dal 30.11.2019 e sino al 31.03.2019, per due giorni consecutivi (sabato e domenica), con cadenza settimanale, per 8 ore nella fascia dalle ore 08:00 alle ore 20:00, con modalità che saranno specificate in apposita ordinanza sindacale. Nei fine settimana 7-8 dicembre, 21-22 dicembre, 28-29 dicembre e 4-5 gennaio la limitazione non sarà applicata;

in deroga al provvedimento di cui al punto precedente, è autorizzata la circolazione delle autovetture elettriche ed ibride, di quelle alimentate a gas metano e GPL, delle autovetture con almeno 3 persone a bordo (carpooling), nonché dei veicoli oggetto di deroga specifica;

è stabilito, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza sindacale, il divieto permanente di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti appartenenti alle categorie pre-euro 1, cosiddette euro 0.

Limitazione all’uso dei riscaldamenti

Per quanto riguarda i riscaldamenti, viene adottata, su tutto il territorio, la riduzione del periodo di funzionamento giornaliero degli impianti termici da 14 ore ad un massimo di 13 ore ed è ridotta di un grado la temperatura massima che diventa di 17 gradi per le attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 19 gradi per gli altri edifici.

