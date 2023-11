Smart Mobility, gli interventi alla Spoletosfera: accesso al parcheggio solo per gli abbonati - Tuttoggi.info

Durante i lavori, dal 27 novembre al 3 dicembre, l’accesso al parcheggio SpoletoSfera sarà consentito ai soli abbonati

Proseguono gli interventi per la realizzazione dei progetti di “Smart Mobility”, che il Dipartimento Transizione Digitale e il Comando della Polizia Locale stanno portando avanti in collaborazione con Bus Italia. Dopo i lavori effettuati al parcheggio Posterna per l’installazione di nuovi varchi di ingresso ed uscita dai parcheggi, dotati di un sistema di lettura della targa, da lunedì 27 novembre a domenica 3 dicembre gli interventi interesseranno anche il parcheggio SpoletoSfera.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la prossima settimana l’ingresso al parcheggio SpoletoSfera sarà garantito solo agli abbonati. In tali fasi, in prossimità delle corsie di accesso e di uscita saranno installate delle apposite telecamere LPR, idonee al rilevamento e lettura della targa e seguente archiviazione dei dati sul software di gestione dei parcheggi. Questo sistema di rilevamento, al momento del transito di un veicolo con abbonamento in corso di validità, acquisirà l’immagine della targa e consentirà automaticamente l’apertura delle sbarre senza la necessità di presentare la tessera.

Al termine dei lavori i sistemi consentiranno l’accesso a tutte le tipologie di utenza, sia con il nuovo sistema di lettura della targa, sia ritirando, come già avviene, il ticket per il pagamento della sosta.

Gli utenti che hanno cambiato veicolo o che non sono sicuri di aver abbinato la targa del veicolo in uso al relativo abbonamento, sono pregati di verificare la propria situazione presso la biglietteria Busitalia (piazza Polvani, Stazione ferroviaria), in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 13.45 e il sabato dalle 7.30 alle ore 13.00.