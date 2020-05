Smart Games 2020, Foligno in campo in tutte le discipline

Anche la Pol. Dis. Foligno ASD in campo per gli “Smart Games 2020“. “Per i nostri ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale lo sport non è solo benessere fisico ma autonomia e inserimento sociale“, spiegano.

Lo Special Olympics Italia, anche in piena emergenza Covid 19, è riuscita ad organizzare un evento che non avuto eguali nella storia, gli Smart Games 2020, nati per combattere l’isolamento dei ragazzi. Si svolgeranno dal 10 al 31 maggio, al sicuro ognuno nella propria casa.

Le discipline

Gli atleti Special Olympics potranno cimentarsi in discipline come atletica, badminton, basket, bocce, bowling, calcio, canottaggio, karate, ginnastica, golf, nuoto, equitazione, pallavolo, racchette da neve, rugby, snowboard e tennistavolo. Diciasette discipline che, sono state strutturate con appositi esercizi elaborati ed adattati dai tecnici nazionali, si potranno vedere su una Playlist Youtube.

Atleti folignati in campo

“Gli atleti della nostra associazione, che erano pronti per partire a giugno ai Giochi Nazionali Estivi di Varese, verranno coinvolti in questa nuova esperienza per far si che loro continuino a sentirsi parte attiva di un movimento come lo Special Olympics. La presidente Maria Teresa Lorentini, entusiasta di questa iniziativa, insieme al suo staff proverà in tutti i modi a rendere orgogliosi i propri atleti e a fargli conquistare una medaglia“.